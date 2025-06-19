И хотя Трамп еще не принял окончательного решения, всё идёт к тому, что удар возможен 22–23 июня, по данным журналистов Bloomberg.

Примерно 150 самолётов различного типа ВВС американской армии могут быть задействованы в ударах по объектам исламской республики, относящихся к разработке ракетной и ядерной программ. Соответствующие сведения опубликовали отечественные аналитики ТГ-канала «Глобалистика», изучившие сведения по составу военной группировки США в регионе Ближний Восток.

Так, на территории защищенного периметра авиабазы «Принц Султан», расположенной невдалеке от населённого пункта Эль-Хардж, находятся 48 единиц F-15, 44 единицы F-16 и 42 единицы двух модификаций «A» и «B» F-35.

Не менее 12 единиц штурмовых самолётов A/ОA-10 находятся на базе ВВС Ас-Салти в Иордании. На острове Диего-Гарсия в Индийском океане располагаются 4 борта B-52H.

Аналогично стоит держать в уме, что неизвестное для открытой аналитики точное количество самолётов находится в составе трёх американских АУГ.

Разумеется, куда больше внимания приковано к вероятному участию в воздушной операции B-2 Spirit. Ведь лишь взлётная мощь последних способна совладать с использованием по прямому назначению «подземных бомб» GBU-57, чья боевая часть весом 2,7 тонны теоретически при множественном использовании таких MOP способна пробить скальный свод ядерного объекта Ирана рядом с городом Фордо. Но база «Уайтмен», где базируются данный тип стратегических бомбардировщиков, до 23 июня местная взлётно-посадочная полоса закрыта, поэтому только после этой даты вероятное применение B-2 возможно в атаке на Иран.