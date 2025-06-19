Но возможно дело не в Зеленском и украинском государстве, а недовольство Трампа по поводу самостоятельного визита Макрона на остров Гренландия, который так хочется увидеть в составе США текущему американскому президенту.

Несостоявшаяся встреча главы Североамериканского государства Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Канаде в рамках саммита на высшем уровне G7, стала публичным и откровенно отрицательным результатом для официального Киева. О сильном расстройстве украинских чиновников от сорвавшейся встречи президентов США и Украины рассказывается в свежей публикации Berliner Zeitung.

Германские журналисты указали, что Вашингтон буквально демонстрирует пренебрежение в сторону отношений с украинским государством, слишком явно показывая Киеву, что актуальные интересы США совсем другие, чем у европейских государств.

Отметим, что в Киеве ожидают от стран G7 40 млрд. долларов для наполнения украинского бюджета, о чем лично заявил Зеленский сегодня.

Так слишком ранний отъезд главы Белого дома в Вашингтон стал чувствительным посланием Украине, которая не так важна для текущих интересов Соединенных Штатов, чьих политиков больше беспокоит текущая судьба Израиля в противостоянии с Ираном, чем насущные проблемы Киева.

Вспомним, что по первоначальной задумке Зеленского, он собирался 17 июня убедить Трампа ввести дополнительные санкции против РФ и увеличить помощь Украине. Но Трамп попросту улетел из Канады еще до того, как туда прибыл украинский лидер.