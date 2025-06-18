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Madarator
Times: Во Франции юрист нашел клад золотых монет различных исторических эпох на сумму более €3 млн
Находка состояла из таких древних и редких монет, как например, деньги времен Александра Македонского и золотых Наполеондоров.

В столице Франции почти что за 400 млн. рублей или в общеевропейской валюте за 3,3 млн. организаторы торгов продали сундук с золотыми монетами. О кладе, купленном одним из участников аукциона, рассказало иностранное издание The Times.

Журналисты узнали, что клад обнаружил нотариус. Юрист должен был распорядиться имуществом Пола Нарса, проживавшего в маленьком населенном пункте во Франции. Прошлым летом мужчина скончался, а решивший завершить все дела покойного юридический работник, делая обход соседей, узнал что Нарс был опытным коллекционером, специализировавшемся на старых монетах. Поэтому ничего не рассказавший при жизни нотариусу хозяин дома вполне мог спрятать свою коллекцию внутри своего жилища.


Сокровища из сундука. Источник: Beaussant Lefèvre & Associés

И действительно, интуиция юриста не подвела: в кладовой за одним из художественных полотен была обнаружена выемка с находившемся в ней сундуке. Как только предмет из стены был извлечен, внутри оказалось порядка 1000 предметов старины: от монет эпохи Македонской империи 330 годов до н.э., до монет королевской Франции и времен наполеоновской империи. Обнаружились в тайной коллекции и монеты наполеондор в золоте в 20 франков. 172 таких единицы стоят на рынке древностей порядка 100 тыс. евро. 

Иллюстрационное фото

Но что больше всего удивило опытных экспертов, Нарс, неизвестный среди маститых знатоков древностей и исторических артефактов, каким-то образом без специализированного образования смог собрать коллекцию, достойную центральной выставки одного из столичных музеев передовых западных стран. 

Отметим, так как подпольный коллекционер не имел родственников, все богатства из сундука, проданные на аукционе в виде вырученных денег, достались юристу.  

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#франция #клад #сокровища #клад с монетами #золотые монеты #наполеондор
Источник: thetimes.com
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