Может быть как раз поэтому официальная Братислава так противится запрету продолжать покупать газ в России.

Высший менеджмент «Газпрома» может обратиться к Словакии с требованиями возмещения неустойки в 16 млрд. евро, если будет принято решение о запрете экспорта отечественного газа на территорию ЕС. Такими сведениями располагают журналисты ИА TASR, ссылающиеся на SSP.

Согласно актуальной информации, Словацкая государственная газовая промышленность отказалась поддержать идею Еврокомиссии введении с 1 января 2028 года запрета на ввоз на территорию Евросоюза энергоресурсов, принадлежащих России. В SPP считают, что это политически мотивированное решение, которое прямо бьет по множеству интересов ряда европейских стран.

Так Словакия может пострадать, если поставки газа в республику нарушатся из-за одностороннего разрыва, которым по факту является план руководства ЕК – в случае такого расторжения, инициатор договора обязан выплатить огромную неустойку российской стороне.

Второй отрицательный момент подобной идеи участников Еврокомиссии – это предсказуемый резкий рост цены на голубое топливо. Например, для словаков после запрета экспорта российского газа цена 1 кубического метра газового концентрата может увеличиться на величины от 30 до 50 процентов.