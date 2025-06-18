В Москве четко считывают такие сигналы, а Трамп по-прежнему не хочет терять возможность примириться с Россией.

Руководство ЕС не способно понизить потолок цен на нефть из РФ, считают иностранные корреспонденты из Politico. Согласно сообщению журналистов, против инициативы по уменьшению ценового потолка выступил резко против Дональд Трамп как глава Североамериканского государства.

Как поделился информацией дипломатический источник издания, мнения руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и директора дипломатической службы ЕС Каи Каллс «мало важны» для принятия реальных решений. А ведь без прямого одобрения Белого дома в Брюсселе побоятся исполнить на физическом уровне свои планы и ввести ценовой потолок, в особенности если американский президент выступит против.

Отметим, что ранее Урсула фон дер Ляйен публично огласила содержание нового пакета санкций против РФ. В последнем должны содержаться как минимум два запрета: функционирование уничтоженных «Северных потоков» и покупка нефти РФ европейскими государствами. Предусматривалось и снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 46 долларов за 1 единицу барреля.

Хотят в ЕС ввести ограничения для на ввоз продукции для 22 коммерческих организаций, куда помимо РФ входят фирмы из Беларуси и КНР.