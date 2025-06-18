Трамп хочет добиться от Тегерана не только отказа от военного атома, но и свертывания ракетных программ.

Высшие чиновники Североамериканского государства отвели руководству Ирана 24-48 часов на завершение противостояния с Израилем. Такими сведениями с собственными подписчиками поделились на ABC.

По версии американских журналистов, такое время ожидания озвучили в рамках экстренного совещания главы Соединенных Штатов Дональда Трампа со своими главными советниками. И в ходе такой встречи участвовавшие решили, что если Тегеран откажется от принятия условий, то у официального Вашингтона есть способы донести собственную позицию куда более кардинальными способами, подразумевая военное вмешательство.

Авианосец Нимитц

Отметим, что в своем свежем сообщении 79-летний американский президент потребовал от иранской власти признать свою капитуляцию в ирано-израильском конфликте. В качестве силового элемента давления Трамп рассказал, что спецслужбы США знают, где именно скрывается верховный лидер Ирана Хаменеи.

Мы лишь подчеркнем, что против военного вмешательства Штатов выступают как представители Республиканской партии, так и Демократической, соответствующие постановления зарегистрированы в американском парламенте. И, по мнению авторитетного журналиста Такера Карлсона, армия США не та, что была раньше, и уже не способна на эффективные боевые операции стратегического уровня против такого оппонента, как Иран.