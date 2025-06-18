По версии официального Тель-Авива, удалось сбить 90% всех ракет.

Иранские военнослужащие с момента старта операции «Восходящий лев» запустили порядка 400 баллистических ракет и несколько сотен дальнобойных дронов по различным объектам еврейского государства, из которых примерно 10% удалось прорваться. Так, в ходе постоянного мониторинга ситуации специалистам удалось насчитать 40 мест падения дальнобойных боеприпасов на территории Израиля. Об этом в личном ТГ-канале проинформировал собственных подписчиков чиновник администрации Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Отметим, что израильское небо охраняют сразу несколько противовоздушных систем различного класса, таких как Iron Dome, «Праща Давида», Arrow-3, Patriot, THAAD. Поэтому из-за малого размера территории еврейского государства и многослойности национальной системы ПВО, пробить такой противоракетный щит могут лишь массированные удары и самые современные боеприпасы, типа баллистических гиперзвуковых блоков с эффектом планера. Последние как раз и имеются на вооружении иранских ВС.