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Madarator
В России продают "почти новую" 13-летнюю Lada Kalina с пробегом чуть более 8000 км
Машину в кузове универсал с 8-тысячным пробегом предлагают за 575 000 рублей.

   В подмосковном городе Реутов журналисты отечественного издания «РГ» в одном из российских классифайдов нашли почти что новый легковой автомобиль Lada Kalina. Пробег Лады в кузове универсал черного цвета равен 8 тыс. километров, что достаточно скромно.

   Собственник транспортного средства проинформировал, что машина использовалась только в теплое время года, а зимой в постоянном режиме пребывала в гаражных условиях. По данным владельца, машина выглядит как «только с завода». Визуально кроссовер без крупных и мелких дефектов: всё достойно и под крышкой капота, а внешний вид фар и колёс как бы говорят строгому оценщику, что машина почти не эксплуатировалась.

   Единственное, что может огорчить потенциального покупателя, – это скромная комплектация. У машины нет кондиционера, но есть функция центрального замка, стеклоподъемники с электроприводом на передних дверях и обычная магнитола.

   Автомобиль модельного ряда 2012 года имеет 1,6-литровый двигатель мощностью 82 л.с. и механическую коробку передач с 5-ю положениями.

   В объявлении указана стоимость Лады Калины в кузове универсал как 575 тыс. рублей. 

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#универсал #продажа автомобилей #lada kalina
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