В России действует система отзывных кампаний для автомобилей, когда производители устраняют заводские дефекты, выявленные после продажи.

На протяжении 5 лет на территории российского государства процедуре отзыва автомобиля были подвергнуты 1,7 различных транспортных средств, чем в беседе с отечественными журналистами ТАСС поделился руководитель федерального ведомства Росстандарт Антон Шалаев. Как заявил высокопоставленный чиновник, только в 2025 году уже отозвали 200 тыс. авто.

Шалаев подчеркнул, что проверки специалистами Росстандарта автопроизводителей носят регулярный характер. И в настоящее время соответствующая процедура коснулась сразу нескольких марок. Но так как активная фаза текущих проверочных действий всё еще продолжается, разглашать конкретные сведения о названии марок и моделей со стороны проверяющих специалистов пока что слишком рано.





Отметим, что по более ранней публикации от корреспондентов издания «РГ» стало известно, что сотрудники Росстандарта в тесной кооперации с прокуратурой РФ заинтересовались во внеплановом режиме деятельностью Sinotruck.

И по последним сведениям, сотрудники Росстандарта добились отзыва не менее 50 тыс. машин Kia Sorento, Soul и Cerato. Все такие машины были отозваны в согласовании с производителем.