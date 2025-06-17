Ранее американский президент обозначил невозможность Тегераном иметь собственное ядерное оружие.

Национальный руководитель Североамериканского государства Дональд Трамп выступил с сетевым обращением, в котором попросил гостей и жителей Тегерана как можно быстрее выдвинуться за пределы столичного иранского города.

Как заявил глава США, все должны экстренно эвакуироваться из города, о чем 79-летний политик рассказал в собственной публикации соцсети Truth Social.

Отметим, что по более ранним заверениям Трампа, у него, как у президента Соединенных Штатов, появилась надежда на то, что в очень короткий срок иранские власти поставят подпись по ядерной программе исламской республики. И если документ окажется не подписанным, по заверениям главы Белого дома «что-то случится».

Напомним, что с серии масштабных ракетно-бомбовых ударов, выполненных массированной группой 200 самолётов израильских ВВС в ходе операции «Восходящий лев», по военной инфраструктуре Ирана был нанесен удар 330 управляемыми боеприпасами.

После завершения первой фазы атаки военных еврейского государства, Израиль подвергся уже ударам со стороны иранских вооруженных сил.