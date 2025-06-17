Программа анализирует NFC-трафик и выводит деньги со счета.

В минувшем мае международная хакерская группа впервые применила вредоносное ПО под личным наименованием SuperCard, главное назначение которого – это организация доступа к личным банковским данным российских пользователей. Об этом проинформировали журналисты ТАСС,

Как указали в своей публикации корреспонденты, ранее используя такое программное обеспечение, сетевые злоумышленники атаковали пользователей из Европы, воруя содержание цифровых счетов жителей ЕС.

Согласно мнению аналитиков по сетевой безопасности, SuperCard является инструментом для захвата NFC-трафика, который после установки контроля за первым со стороны хакеров, тщательно анализируется с последующей целью кражи финансов.

Резюмировали же специалисты тем, что два мобильных телефона после инсталляции злонамеренного МО способны обмениваться цифровыми данными.

И по информации экспертов за первый квартал 2025 года на территории РФ со счетов физических лиц в кредитно-финансовых организациях удалось украсть 425 млн. рублей. Одновременно подверглись компроментации не менее 175 тыс. смартфонов с оперативной системой Android.