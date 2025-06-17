Одновременно американский авианосец Nimitz направился на Ближний Восток, как и вылетели в направлении европейских баз почти что 30 воздушных топливозаправщиков.

Глава Североамериканского государства Дональд Трамп раньше обозначенного срока вылетит с канадского саммита G7 и возвратится в Вашингтон из-за ближневосточного кризиса. О досрочном визите из Канады рассказала пресс-секретарь Белого дома.

Представительница Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что возвращение американского президента в столицу Соединенных Штатов состоится 16 июня. Как пояснила сотрудник вашингтонской администрации, у 79-летнего политика накопилось много важных дел.









Как пояснил сам американский президент, что ситуация непростая и ему для её исправления нужно как можно быстрее оказаться на рабочем месте. Одновременно хозяин Белого дома прокомментировал и позицию остальных участников саммита, которые «встретили ранний отъезд главы Белого дома с большим пониманием».

И как поделились дополнительными данными журналисты канала Fox News,Трамп распорядился в отношении Совета национальной безопасности показать высокую готовность к экстренному совещанию.

Отметим, что ранее глава США призвал покинуть иранский Тегеран.