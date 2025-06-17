Обнаружить установки удалось иранской контрразведке во время противодиверсионных мероприятий.

Для внезапной атаки наземного типа на узлы иранской противовоздушной обороны оперативники и агенты «Моссада» применяли улучшенные соответствующим образом противотанковые комплексы Spike NLOS. Причем для минимизации быть обнаруженными и захваченными, так и для повышения характеристик внезапности и скрытности, зарубежные ПТРК управлялись израильскими диверсантами посредством сети Интернет.

Так целую батарею продвинутых противотанковых систем, дополнительно дооборудованных системой дальней связи, специалисты из контрразведывательного подразделения исламской республики нашли рядом с собственными позициями местного ПВО.









И как рассказали отечественные технические эксперты с ТГ-канала «Осведомитель», ссылаясь на иранские медиа, после обновления установки Spike приспособили к режиму автооткрытия огня с координацией через Сеть.

В пользу подтверждения данной версии красноречиво свидетельствуют кадры объективного контроля израильского ЦАХАЛ, сумевшего продемонстрировать видео с полным выведением из строя попаданием тяжелой наземной ракеты ЗРК Raad. Причем управляемый боеприпас был выпущен с близкой боевой дистанции.

Предполагается, что блоки дистанционного огня для внезапной атаки были привезены на позицию всего за несколько часов до внезапного удара, после чего по команде удалённого штаба атаковали важный объект иранской ПВО