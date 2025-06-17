Кажется новый германский канцлер Мерц рискует повторить политический путь своего предшественника и досрочно потерять власть из-за непопулярных решений.

На неактивных счетах в германских кредитно-финансовых учреждениях находятся миллиарды в общеевропейской валюте. Получившая власть коалиция во главе с канцлером Мерцем хочет изъять «спящие» деньги и создать фонд под названием «социальные инновации».

Понимая чем грозит такая мера всему национальному банковскому сообществу, местные банки высказались категорически против инициативы, называя её прямым посягательством на собственность вкладов клиентов. О такой нашумевшей идее федерального правительства в ФРГ рассказывает сетевое издание DWN.de.

Представители Ассоциации банков несогласны с проектом за продвижение идеи массового посягательства на частные счета. По мнению членов союза, текущее немецкое правительство занято не разумной экономикой, а идеологическими опытами, пишет ресурс kettner-edelmetalle.de.

По оценкам отраслевых аналитиков, примерно 9 млрд. евро покоятся на счетах в банках ФРГ, якобы никому не принадлежащие. И именно участники коалиции из ХДС и СДПГ хотят получить доступ к средствам для организации фонда «социальных инноваций». И тут главный вопрос: почему такое туманное название у наименования, чье хотя бы частичное описание функций почему-то до сих пор отсутствует.

Авторы материала резюмировали, что доступ к «спящим» активам прямо прописан в коалиционном договоре. Поэтому изъятие таких средств может произойти в любой момент. Но прямо сейчас из-за высокой инфляции многие сбережения остаются бесполезными и именно в такой момент правительство хочет добраться до частных счетов.