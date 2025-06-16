Маркировка made in China может быть оригиналом и отличаться прекрасным качеством.

Глава отдела продаж магазинной сети «Vedro.pro» Александра Басманова поделилась с отечественными журналистами «РГ» проблемами сегодняшнего рынка автомобильных запчастей в РФ и посоветовала как сделать так, чтобы ваша новая деталь оказалась оригинальной.

Как пояснила автоэксперт, в основной массе производители машин до готовности автомобиля доверяют сборку мелких узлов и агрегатов авто специализированным производственным фирмам, которые сами изготавливают такие изделия. Потом проверку качества готовых деталей доверяют техкомитету и если все детали выдержали проверку, их уже отгружают производителю.

Примером выше могут оказаться запчасти для немецких машин Volkswagen и Audi, чьи автовладельцы при покупке машин встречают детали брендов INA и FAG. Поэтому для таких автомобилей можно брать детали у таких фирм и они будут оригинальными.

И очень часто производители фирменных запчастей для удешевления производства переносят свои заводы в другие государства. И так готовая продукция с надписью Made in China обладает оригинальным качеством, если головной офис контролирует сборку.









И хотя в 2025 году подпольные производства научились делать довольно похожую продукцию на оригинал, есть несколько правил, которые могут помочь купить правильный автотовар

1. Фирменное изделие не может стоить слишком мало. Обычно за настоящее качество приходится заплатить и существенно.

2. В эпоху широкого распространения интернета и связанных с этим возможностей серийный номер детали на оригинальность довольно часто можно проверить на сайте изготовителя.

3. Перед покупкой изучите, как выглядит фирменный физический образец и сравните с тем, что вам предлагают приобрести. Чем больше куар-кодов, защитных пломб и голограмм, тем выше шанс, что вас не обманули. И если вы сомневаетесь всё равно, имеете полное право попросить у продавца сертификат на соответствие.

И если при сканировании штрихкода изделия корректная проверочная информация не отображается, значит с высокой долей вероятности перед вами подделка.