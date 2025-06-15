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Axios: Израиль призывает Соединенные Штаты стать прямым участником конфликта с Ираном
Только у вооруженных сил США есть бомбардировщики B-2 и B-21, способные использовать 15-тонные бункерные бомбы, способные проломиться сквозь толщу иранских скал и уничтожить заводы по обогащению урана в Фордо.

   Высшие чиновники официального Тель-Авива обратились к федеральному правительству Североамериканского государства с просьбой принять военное участие на стороне Израиля против Ирана. И, согласно пояснениям властей еврейского государства, новый участник конфликта им нужен для окончательной победы над ядерной программой Тегерана. Соответствующую новостную статью разместили журналисты Axios, получив анонимные комментарии от ряда израильских чиновников.

   По версии корреспондентов, у армии Израиля отсутствуют инструменты для поражения подземных помещений объекта Фордо, где добывается уран. При этом в Тель-Авиве убеждены, что выведение из строя данного завода точно поставит точку над завершением ядерной программы исламской республики. В Израиле ставят особый акцент на том, что именно вооруженные силы Соединенных Штатов имеют в своем распоряжении целый комплекс мер и возможностей способных это сделать. 


Та самая противобункерная GBU-17, вес которой 15-тонн.


   Резюмировали в Axios тем, что чиновники со стороны Трампа пока против подобной инициативы. Текущая вашингтонская администрация уверена, что если США поступят согласно воле Израиля, то это непосредственно втянет армию США в прямой конфликт с ВС Ирана. 

   Высказались в американской столице и о том, что не в их власти остановить новые атаки еврейского государства на Иран. Вместе с тем оставляя лазейку для прочного мира с иранской стороной. Но для этого желают от Тегерана прекращения разработки собственного ЯО.

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#политика #израиль и иран #ближневосточный кризис #израиль и сша #сша и иран #ближневосточный конфликт #ближневосточное урегулирование #ядерный объект фордо
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