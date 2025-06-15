Но такие боеприпасы и стратегические бомбардировщики точно есть у США.

У израильских ВВС отсутствуют бомбардировщики, состояние которых позволяет поднять в воздух особо тяжелые спецбомбы, способные повредить подземные ядерные центры исламской республики, о чем рассказали журналисты Business Insider.

Вчера воздушные силы еврейского государства атаковали Иран, чья основная задача – это нанести ощутимый урон национальной программе военного атома Тегерана. 200 израильских истребителей выпустили 330 боеприпасов, ударив по землям Ирана высокоточными бомбами и дальнобойными ракетами.

Но по мнению экспертов, хотя армия Израиля одна из сильнейших, её огневой мощи всё еще недостаточно для нанесения неприемлемого ущерба подземным укреплениям, где Иран прячет свое ядерное производство, подчеркивают иностранные корреспонденты.









Спрятанные глубоко под землей центры предстают перед специалистами особенно трудными целями, уничтожить которые по силу лишь огромных размеров противобункерным бомбам, отсутствие которых в ЦАХАЛ есть одна большая проблема. Альтернативный вариант и более дорогой – это использование многократных атак текущими израильским управляемым вооружением по одним и тем же точкам.

По открытым сведениям, ядерные центры в Натанзе и Фордо укрыты многометровой толщей земли. Поэтому сведения о том, как Израиль якобы успешно поразил подземное производство в Натанзе, подвергнуты множеством военных аналитиков здоровому скепсису, так как свежие спутниковые снимки зафиксировали разрушения лишь на поверхности.





Спутниковые снимки MAXAR откованного израильскими ВВС комплекса в Натанзе





И хотя командование Израиля в своих недавних интервью не обозначило тип использованных для этой атаки боеприпасов, вряд ли бомбардировка осуществлялась противобункерными изделиями, мощь которых достаточна для глубокого проникновения под толщу земли и бетона.





GBU-57

Как резюмировали в заметке авторы статьи, лучше всего использовать для таких целей GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Бомба, чей вес достигает 15 тыс. килограмм, лучшая в своем роде в мире из неядерных боеприпасов и специально предназначенная для ударов по бункерам. Но если бы такая бомба и была в израильском арсенале, то её банально нечем донести до места атаки: B-2 Spirit есть только на вооружении армии США, а B-21 Raider до сих пор не принят на вооружение. И максимум, на что способны израильские версии американских истребителей 4-го и 5-го поколений соответственно в лице F-16Iи F-35I, так это атаковать углубленные цели маломощными для таких задач 900-кг управляемыми боеприпасами бомбового типа.