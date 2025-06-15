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Madarator
Al Mayadeen: Иранская ракета преодолела ПРО и попала в ядерный исследовательский центр Израиля
В систему многоуровневого ПВО Израиля входят сразу несколько комплексов ПРО: THAAD, Patriot, "Праща Давида" и иные наземные установки

   Запущенная иранскими вооруженными силами ракета преодолела противоракетный заслон Израиля и угодила в столичный исследовательский центр. О факте попадания иранского баллистического боеприпаса в объект Тель-Авива сообщили журналисты Al Mayadeen в ТГ-канале.

   В этот момент происходила и атака израильских вооруженных сил на Иран, чья система ПВО спустя несколько часов после первой атаки израильских ВВС ожила и стала сбивать израильские ракеты.

Источник снимка: Лента

   Одновременно израильские медиа стали указывать, что сирена воздушной тревоги покрыла своим звучанием множество участков национальной территории, затронув даже Голанские высоты. Напомнили журналисты и масштабность иранского арсенала, куда входят от 20 тыс. до 90 тыс. различных типов ракет, как крылатых, так и баллистических.

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#израиль атаковал иран #иран атаковал израиль #тель-авив #ближневосточный конфликт #ядерный исследовательский центр израиля
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