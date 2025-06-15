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Madarator
MWM: У российской системы С-500 выше шанс обеспечить безопасность израильского неба чем у THAAD
По данным экспертов сквозь плотный противоракетный зонтик прошли от 15 до 30% иранских ракет

   Удар Ирана как ответный шаг на обстрелы Израиля поставил под сомнение действенность системы ПРО Израиля, о чем выпустили информационную статью журналисты Military Watch Magazine.

   И как только ЦАХАЛ обстрелял иранскую территорию, силы КСИР в течение суток провели четыре массированных запуска баллистических боеприпасов, атаковавших важные объекты Израиля: позиции ПВО, военные базы, аэродромы с боевой авиацией, здания национального оборонного ведомства. Предваряли запуск иранских ракет, старт иранских дальнобойных дронов.

   В беседе с корреспондентами The Washington Post представители американского правительства заявили, что израильское небо охраняли комплексы THAAD, Patriot и эсминец военного флота США Arleigh Burke.

   Первые сведения о том, что THAAD появился в Израиле, поступили 13 октября. Такая помощь Израилю была оказана ровно после того, как ВС Ирана и Йемена продемонстрировали, что их ракеты могут найти брешь в многоуровневой системе ПРО Израиля. Тем более у ЦАХАЛ запасы установок и ракет к ним из-за постоянной работы оказались истощены. Поэтому отправка Тель-Авиву Terminal High Altitude Air Defense выглядела вполне логичным шагом. 

   И спустя 60 дней ракеты-перехватчики THAAD оказались задействованы. Но даже запуск передового без всяких кавычек боеприпаса оказался бессилен перед йеменской ракетой, которая достигла территории Израиля. Тогда чиновники и военные Израиля задумались, как будет разворачиваться ситуация, если будет проведена более масштабная атака, тем более у Ирана арсенал гораздо разнообразнее и больше, чем у бедных йеменских повстанцев.   

   И как резюмировали эксперты MWM, система THAAD имеет минус: в отличие от российской С-500, передовой американский комплекс представляет собой одноплановую систему, далекую от обеспечения многоуровневой обороны ПРО. Так ракеты комплекса не содержат взрывчатки и летят на максимальную дистанцию до 200 км, тогда как С-500 своими ракетами на 89% более эффективна по площади защиты. Сделано так было со стороны американских конструкторов в надежде, что защиту других уровней должны были обеспечивать системы ПВО «Праща Давида», AEGIS и «Барак-8».

   Но по итогу, вся сетевая многоуровневая система Израиля не такая стойкая и высокоэффективная, в особенности под шквалом из современных иранских ракет.

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#с-500 #thaad #праща давида #arleigh burke #с-500 прометей #iron dome
Источник: militarywatchmagazine.com
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