Перспективный дальнобойный и малозаметный боеприпас должен заменить устаревающую AGM-86B.

Пресс-служба военно-воздушные сил Североамериканского государства выложила компьютерный рендер дальнобойной ракеты крылатого типа авиационного базирования под наименованием AGM-181A. Перспективный высокоточный боеприпас должен стать прямой заменой предшественника и всё ещё актуального образца ВВС армии США AGM-86B. И по данным ТГ-канала «Военный осведомитель», новый образец вооружения должен сменить старый в рамках программы глобального обновления ядерной триады Соединенных Штатов.





Нарочитая угловатость внешнего корпуса соответствует актуальной ракетной моде для боеприпасов сверхнизкой радиолокационной заметности. Таковыми в качестве современных примеров могут выступить Storm Shadow/Scalp-EG, KEPD-150/350 Taurus и российская Х-69МК2. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Так как будущий преемник по размерам достаточно габаритный, единственными носителями ядерной ракеты станут бомбардировщики-стратеги B-52H Stratofortress и B-21 Raider.





Российская Х-69. Источник изображения: Известия





Визуально рендер представляет боеприпас трапециевидной формы. Для относительной компактности и удобной транспортировки инженеры в КР предусмотрели конструкцию складывающихся крыльев. Отлично видны в конструкции ракеты и хвостовые плоскости.