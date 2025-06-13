За всё время 13-летний хэтчбек проехал всего 15 000 километров.

Отечественные корреспонденты издания «РГ», изучая российские автомобильные классифайды, обнаружили на территории волгоградского региона интересный тематический лот: речь идёт о автомобиле из 2012 года, чье текущее состояние оценивается как близкое к отличному.

На онлайн-продажу выставлен легковой автомобиль в кузове хетчбэк, собранный на заводе «Лады». Собственник белого авто Lada Kalina в объявлении проинформировал, что транспортное средство на постоянной основе пребывало в гараже, а за 13 лет машина с 1,6-литровым бензиновым агрегатом мощностью 82 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» проехала всего 13 тыс. км., что скромно во всех смыслах.

Источник изображения: Пресс-служба АвтоВАЗа

За комплект авто без кондиционера, но с электростеклоподъемниками на всех дверях и двумя дополнительными комплектами резины автор объявления просит 475 тыс. рублей.

Напомним, что первое поколение LADA Kalina, к которому и относится выставленный на продажу лот, выходило с 2006 по 2013 годы. Всего «Калина» продержалась два поколения, и в 2018 году её производство было окончательно свернуто.