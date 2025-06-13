Для атаки территории Ирана ЦАХАЛ использовал не менее 200 самолётов.

В иранском Натанзе прозвучали звуки детонации на объекте, чья основная цель – это обогащение урана. Соответствующую информацию предоставили журналисты новостного агентства IRNA. На 13:00 по московскому времени подробностей инцидента всё ещё нет.

Так репортёры государственной телерадиовещательной компании IRIB указали, что объект оказался под ударами военно-воздушных сил израильского государства. В своем информационном сообщении сотрудники госкомпании размер ущерба не обозначили.

Одновременно в местных соцсетях очевидцы опубликовали снимки и видео, место съемки которых предположительно соотносят с провинцией Исфахан, расположенной в центральной области исламского государства. В кадр местных фотографов попали большие клубы концентрированного черного дыма.

Напомним сегодняшнюю предысторию событий. 13 июня примерно в 3 часа ночи израильские самолёты в количестве 200 единиц 330 боеприпасами поразили десятки наземных целей. По сведениям ЦАХАЛ, все атакованные объекты напрямую относились к ядерной программе Тегерана.

Масштабную атаку 13 июня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «Восстающий лев». Одновременно на территории еврейского государства официальные власти ввели чрезвычайное положение и закрыли национальное воздушное пространство.

И, по сведениям репортёров Ynet, как только атака Израиля закончилась, Тель-Авив попросил тысячи резервистов вернуться в армию.