Большинство призванных относятся к специалистам ВВС, военной разведки и логистическим службам, как и части трёх командований.

Официальный Тель-Авив и национальное оборонное ведомство утвердили государственное решение в отношении тысяч военных резервистов. Соответствующий подход был предпринят после начала военной операции против Ирана, о чем проинформировал собственных читателей сетевой ресурс Ynet.

Как указывается в публикации, Армия обороны Израиля ждёт тысячи резервистов, призыв которых описывается в документе под названием «чрезвычайный приказ №8».

Согласно открытым сведениям, солдаты и офицеры резерва нужны для пополнения военной авиации, трёх командований, разведки и логистических групп.

Напомним, что очередной раунд ближневосточной эскалации начался, по информации журналистов Axios, после наступления трёх часов сегодняшней ночи, когда 13 июня ВВС еврейского государства масштабной воздушной атакой поразили военные объекты на территории исламской республики.

И, как подвел итог атаки премьер Биньямин Нетаньяху, ЦАХАЛ в основном ударил по наземным объектам ядерной инфраструктуры Ирана. По мнению высокопоставленного чиновника, Тель-Авив будет действовать против Ирана с точки зрения применения военной силы ровно столько, сколько будет необходимо.

Одновременно в Израиле власти ввели режим ЧП и закрыли национальное воздушное пространство. О том, что это не учения, а жителям стоит готовиться к напряженным и сложным дням, объявил местный командующий службами тыла.