Сокращение роли и доли SpaceX в амбициозном проекте может стать первой трещиной в деловых отношениях Маска с правительством Североамериканского правительства.

Роль специалистов SpaceX и самого Илона Маска в новой системе ПРО Соединенных Штатов «Золотой купол» находится под вопросом после конфликта миллиардера с Дональдом Трампом, о чем проинформировали Reuters три разных осведомленных источника.

До недавних событий текущая вашингтонская администрация рассматривала первостепенное участие SpaceX вместе с производителем ПО Palantir и беспилотниками Anduril в создании главных элементов программы противовоздушной обороны «Золотой купол». Так, чиновники Трампа поручили Пентагону как можно быстрей организовать соответствующую сеть спутников.

Но в свете новой ситуации рассматривается другая конфигурация для системы, основная цель которой – отслеживание и предотвращение ракетных ударов против США, что является прямым фактором уменьшения влияния SpaceX.

Согласно данным одного из информаторов издания, военные хотят отказаться от возможностей SpaceX и придать дополнительный вектор развития именно текущим наземным системам ПРО.

И именно вышеизложенный факт может стать тем самым первым расколом между бизнес-отношениями Маска и федеральным правительством Штатов.

Напомним, что в минувшем мае американский президент объявил, что оборонительный щит Golden Dome должен стать действующим в январе 2029 года. Но запрошенный бюджет в 179 млрд. долларов для осуществления амбициозной программы, по мнению независимых экспертов, далеко не гарантирует завершение будущего проекта ПРО к заранее указанному сроку.