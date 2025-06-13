Немецкому форсированному джипу достаточно 3,7 секунд, чтобы достигнуть 100 км/ч. Таких в мире всего 25 единиц.

На торговой площадке «Авто.ру» опубликовали сообщение о продаже внедорожного транспортного средства эксклюзивной версии под названием Brabus 900 Rocket. Именно так называется улучшенная модификация базовой модели Mercedes-AMG G 63. Причем внедорожник действительно уникальный: ведь общий тираж ограниченной серии всего 25 единиц.

Как указано в объявлении, джип практически не имеет пробега – на одометре заряженного авто не более 1000 километров. Но удивляет не минимальный пробег и мелкосерийный тираж, а стоимость мощной машины. Продавец готов отдать свой экземпляр «всего» за 95 млн. рублей – столько по мнению автора публикации должно стоить отличное сочетание редкости, технического апгрейда и прекрасного состояния.



Источник изображения: портал "авто.ру"

Журналисты «мейл.ру» указали, какие изменения были внесены специалистами тюнингового ателье в стандартный вариант и так недешевого автомобиля – это наращивание объема силовой установки V8 до 4,5 л., монтаж мощной системы наддува, установка продвинутых электронных амортизаторов и спортивных тормозов. О том что продаваемая версия на 100% резвая и предельно быстрая, свидетельствует факт разгона до первых 100 км/ч: внедорожнику достаточно 3,7 секунды.

В качестве дополнительных мер, позволяющих ехать быстрее и быть динамичней, инженеры снизили дорожный просвет на 4,5 см и установили продвинутую версию аэродинамического обвеса.

Внутри машины всё сделано аналогично «по уровню»: салон обшит стеганой кожей и алькантарой в красно-черной цветовой палитре, а вместо заднего дивана установлены кресла.

Тот "самый дорогой Брабус" XLP 900 Adventure

Отметим, что самым дорогим Брабусом по версии редакторов сайта yarovoycompany.ru является «Гелентваген» под личным именем XLP 900 Adventure. Автомобиль стоит как среднестатистический гиперкар – его цена немногим меньше полутора миллионов евро. Если быть точным экстремальный вариант одной из машин G-Class обойдется щедрому покупателю в невероятные 1,412 млн. евро или 128 млн. в отечественной валюте.