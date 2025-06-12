Соединенные Штаты и Иран продолжают переговоры по ядерной сделке — на фоне слухов о скором ударе Израиля и выезде американского персонала из соседних стран.

Представители Североамериканского государства приступили к эвакуации сотрудников Соединенных Штатов в ряде ближневосточных государств после совещания по Ирану, в котором принял участие руководитель США Дональд Трамп. На мероприятии в Кэмп-Дэвиде президент Штатов проводил встречу по вопросам безопасности, проинформировали в авторской публикации журналисты газеты Axios.

Глава Пентагона Пит Хегсет дал разрешение членам семей американских солдат и офицеров выехать с объектов, расположенных в зоне Центрального командования – CENTCOM.

В оборонном ведомстве США заявили, что командование CENTCOM прямо сейчас находится в тесной связи с Госдепом и союзниками Североамериканского государства. Как резюмировали в командовании, его специалисты и сотрудники находятся в состоянии готовности и ожидают задач в любой точке Земли.

В более ранних сведениях западные СМИ заявляли о начале выезда персонала с американской военной базы Эль-Дафра, расположенной в ОАЭ.

Отметим, что текущая ситуация близка к обострению из-за вероятного срыва в рамках встречи 15 июня. В этот день пройдут переговоры по иранской ядерной программе между Вашингтоном и Ираном. Администрация Трампа хочет, чтобы Иран полностью отказался от своей ядерной программы. Но в Иране согласны лишь сворачивания своего военного направления и не готовы полностью отказаться от ядерной программы, тем более за оную было слишком много заплачено во всех смыслах.