При звонке с любого незнакомого номера людям пенсионного возраста стоит обязательно насторожиться и не принимать опрометчивых решений.

Телефонные аферисты внедрили новую мошенническую схему обмана пенсионеров, запрашивая идентификационный номер СНИЛС, представляясь сотрудниками местной власти для передачи подарков. Новую схему раскрыла руководитель управления информации и общественных связей областной полиции столичного региона Татьяна Петрова.

Представительница полиции рассказала историю из жизни, когда заявление в дежурную часть подмосковных Химок написал местный житель пенсионного возраста. В документе 82-летний гражданин сообщил о совершения в отношении его мошенничества. Общий ущерб от преступного деяния составил не менее 450 тыс. рублей — об этом проинформировали журналисты ТАСС.

Так в ходе первичного опроса выяснилось, что пенсионеру дозвонился «сотрудник» муниципалитета и предложил получить подарок к празднику. Но для этого необходимо «узнать» номер СНИЛС.

После пожилому мужчине аферисты внушили, что его атакуют мошенники, которые попытаются вывести средства со счета пенсионера. Воспрепятствовать этому получится только лишь при снятии денег со счетов и передачи их «представителю власти», который зачислит накопления на «защищенный счет».

Когда жертва обмана сделал всё, о чем его просили, он сразу догадался, что стал тем самым пострадавшим. Курьера, взявшего деньги у обманутого, полиция смогла задержать.