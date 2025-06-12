По мнению американского президента множество миллионеров только и желают заплатить большие деньги, чтобы остаться жить в США.

Дональд Трамп, как глава Североамериканского государства, вчера показал сетевой портал по «золотой карте», играющей роль безлимитной визы, похожей на грин-карту. Получить такой документ можно предварительно заплатив 5 млн. долларов. И, как проинформировал руководитель Белого дома, уже запущен лист ожидания для заказа gold card и тысячи людей сделали телефонные звонки, дабы уточнить, как стать зарегистрированными участниками на сайте золотой карты. На TrumpCard.gov, как подтвердили корреспонденты ТВ-канала Fox, можно сделать лишь предварительный заказ.

Сама карта была презентована во время воздушного путешествия Трампа на борту президентского лайнера Air Force One в минувшем апреле, когда текущий глава вашингтонской администрации показал документ с изображением собственного лица. По словам президента США получить такую карту можно будет спустя 2 недели после «авиационной премьеры».

Отметим, что похожая программа под наименованием EB-5 уже давно есть в пределах Североамериканского государства, предписывающая своим участникам выполнить инвестиции в США на определенную сумму. Но по мнению чиновников, новая программа заметно лучше, так как уменьшает возможность мошенничества, как это часто происходит с EB-5.

Как пояснил задумку с «золотой картой» Трамп, продажа такого документа обеспечит Штаты дополнительными рабочими местами и налогами, потому что купившие визу люди наверняка захотят организовать новый бизнес в США.