Самым продвинутым телефоном в линейке считается Huawei Pura 80 Ultra с возможностью камеры работать в любых условиях освещения.

Специалисты китайской компании Huawei подготовили презентацию актуальных флагманских смартфонов компании линейки Pura 80. К данной категории относятся четыре девайса: базовый Pura 80, продвинутые 80 Pro, 80 Pro+ и ультимативный Pura 80 Ultra. Что интересно, последние три модели от стандартной отличаются круглой рамкой и многоуровневым выступом, тогда как обычная Pura 80 вышла с плоским корпусом.

Помимо внешнего вида, у моделей разные размеры экрана: у самой младшей – 6,6 дюймов OLED, у трёх старших – 6,8.

Отличия есть и в фотовозможностях. Старшие модели оснащены 50-Мп RYYB-сверхбольшим сенсором размером один дюйм, превосходящих прошлогодние модели на 200% по части обработки поступающей визуальной информации. У камеры продвинутое шумоподавление и возможность улучшить цветовую палитру снимка при помощи ИИ.

Но самой продвинутой, разумеется, по части снимков является модель «Ультра». Камера оной расширяет динамический диапазон, что буквально делает смартфон «круглосуточным фотографом».

Похвастались китайские инженеры и статусом первого смартфона среди остальных, когда в Pura 80 Ultra встроили режим переключения телефотокамеры на основе двух объективов. Всё благодаря интеграции внутренних зеркал с 3,7-кратным и 9,4-кратным зумами. А ещё у камеры четыре фокусных расстояния: от 13 мм до 212 мм.

Управляет телефонами ОС HarmonyOS NEXT на основе более производительного ядра Ark.

Младший телефон линейки имеет АКБ в 5600 мАч, а три старшие – в 5700 мАч. Проводная зарядка первого предлагает 66 Вт мощности, а последних трёх, соответственно, 100 Вт. Все модели способны обеспечить и беспроводную зарядку.

И уже по данным обычных китайцев удалось узнать, что модели телефонов с приставками Плюс и Ультра управляются чипами Kirin 9020 5G: ровно такие установлены в сотовый телефон Mate 70 Pro+.

Известны и цены. Самый главный флагман продаётся от 1390 долларов, Pro+ – 1110 долларов.