В начале 2000-х в России функционировали такие ракеты, как «Союз-У», «Рокот/Бриз-КМ», «Протон-К/ДМ-2М» и «Молния-М».

Самый богатый человек в мире Илон Маск в самом начале своего предпринимательского пути надеялся на покупку космической ракеты в РФ. Соответствующие сведения опубликовал отец бывшего директора DOGE –Эррол Маск.

По словам отца, Илон приезжал на территорию российского государства в надежде приобрести отечественный космический корабль. Именно РФ текущий владелец компании SpaceX считал той самой страной, где производятся лучшие ракеты. Соответствующим рассказом Эррол поделился на «Форуме будущего 2050», о чем вышла публикация в РИА Новости.

Но, как резюмировал мужчина, коммерческое предложение Маска осталось без ответа, так как управленцы компании, к которой обратился Илон, посчитали американца «большим шутником».

Сразу после возвращения в Соединенные Штаты, Маск-младший в Калифорнии приступил к созданию собственного ракетного проекта. Именно Маск и энтузиасты дали старт всемирно известной корпорации SpaceX.

Вспомним, что эта коммерческая фирма появилась в 2022 году с амбициозно заявленной задачей – колонизацией Красной планеты. Известно, что специалисты компании придумали ракеты Falcon 1 и 9, Falcon Heavy, Starship. Есть у инженеров компании и действующие космические корабли – Dragon 1\2.

Отметим, что все проверочные мероприятия Starship,специально предназначенной для полётов на Луну и Марс, закончились неудачей. Свежий полёт ракеты-носителя был в минувшем мае.