Владелец объявления хочет выручить за оранжевую «десятку» не менее 800 000 рублей.

Журналисты «РГ» в ходе исследования отечественных автомобильных классифайдов обнаружили коммерческое предложение «исторической направленности»: речь идёт о продаже модели ВАЗ 2110, выпущенной 26 лет назад. И, как указывается в рекламном проспекте, машина 1999 года представляет собой «капсулу времени», пробег которой всего 540 километров.

По данным коммерческой заметки, машина 1999 года имеет состояние музейного экземпляра, так как все двадцать шесть лет своего существования находилась в идеальных гаражных условиях. Дополнительную ценность машине, как коллекционному предмету, придают заводской документ ОТК, выполненный на лобовом стекле, и наклейка с указанием базового цвета.

Корпус машины выкрашен в яркий оранж, как и приятный вид имеет салон, обитый тканью. При первом впечатлении кажется, что эта «Лада» буквально час назад собственным ходом выехала с производства.

А мы напомним, что десятая модель ВАЗа оснащалась 73-сильным двигателем полуторалитрового объема с инжекторной системой. Машина переднеприводная с 5-ступенчатой «механикой».

Автор объявления хочет за машину 800 000 рублей, но в случае хорошей коммуникации с покупателем готов «подвинуться в цене».