Одновременно себестоимость российских снарядов намного ниже, чем выпуск «чугунных артиллерийских болванок» в странах западного военного объединения.

Отечественные военные промышленники серьёзно нарастили свои производственные возможности в изготовлении боеприпасов и на июнь 2025 года серьёзно обгоняют государства североатлантического альянса по этому важному показателю. Скепсисом в отношении военной промышленности стран НАТО, чьи экономики совокупно в десятки раз превышают российскую, но не способны обеспечить превосходство над таковой в РФ по части производства снарядов, поделился действующий генсек западного военного союза Марк Рютте. Слова высшего управленца приводят корреспонденты Business Insider.

Так, в рамках собственного выступления в столице Великобритании в минувший понедельник генеральный секретарь организации заявил, что без экстренного перехода на усиленное производство оружия странами военного объединения быстрого результата ждать не приходится.

РФ за 3 месяца выпускает боеприпасов ровно столько, сколько все государства НАТО за 12 месяцев.

Помимо снарядов, имеет ОПК России превосходство и в производстве бронетехники: в 2025 году планируется сборка пары тысяч экземпляров бронетехники, куда входит выпуск 1500 ОБТ. Произведут в РФ за это время и несколько сотен ракет.