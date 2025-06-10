И хотя такое решение усложняет технику, но экипаж боевой машины получает новые возможности.

Наблюдатели засняли на территории КНР новые вариации китайского ОБТ с гибридной силовой установкой. Фотографии экспериментальной вариации боевой машины опубликовала редакция ТГ-канала China army.

Визуально отчетливо видно, что в отличие от предыдущих образцов более новая вариация имеет иную кормовую часть. И, как сделали вполне логичный вывод наблюдатели, новые проверки на полигонах, скорее всего, связаны именно с этим.

Назвали иностранные журналисты и главное достоинство танкового двигателя-гибрида. Доустановка электродвигателя к классическому решению в виде бензинового мотора или дизельного позволяет качественно уменьшить расход топлива, следовательно, увеличить запас хода гусеничной машины.

Вторая выгода от танкового электродвигателя – это малошумный режим работы, позволяющий ОБТ действовать в режиме звуковой скрытности.

И, наконец, третий положительный фактор гибрида – повышенное энергообеспечение энергоемкого оборудования, такого как лазерные системы противодействия воздушным дронам, как и дополнительная оснастка танка модулями РЭБ и пусковыми установками противотанковых ракет.

Отметим, что в медиа была информация об испытаниях двигателя-гибрида для БТР-90 российской армии.