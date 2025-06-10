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Madarator
В Китае наблюдатели заметили экспериментальный танк с гибридной силовой установкой
И хотя такое решение усложняет технику, но экипаж боевой машины получает новые возможности.

   Наблюдатели засняли на территории КНР новые вариации китайского ОБТ с гибридной силовой установкой. Фотографии экспериментальной вариации боевой машины опубликовала редакция ТГ-канала China army.

   Визуально отчетливо видно, что в отличие от предыдущих образцов более новая вариация имеет иную кормовую часть. И, как сделали вполне логичный вывод наблюдатели, новые проверки на полигонах, скорее всего, связаны именно с этим. 

   Назвали иностранные журналисты и главное достоинство танкового двигателя-гибрида. Доустановка электродвигателя к классическому решению в виде бензинового мотора или дизельного позволяет качественно уменьшить расход топлива, следовательно, увеличить запас хода гусеничной машины.

   Вторая выгода от танкового электродвигателя – это малошумный режим работы, позволяющий ОБТ действовать в режиме звуковой скрытности.

   И, наконец, третий положительный фактор гибрида – повышенное энергообеспечение энергоемкого оборудования, такого как лазерные системы противодействия воздушным дронам, как и дополнительная оснастка танка модулями РЭБ и пусковыми установками противотанковых ракет.

   Отметим, что в медиа была информация об испытаниях двигателя-гибрида для БТР-90 российской армии.

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#китайские танки #китайская бронетехника #экспериментальная версия #экспериментальное оружие
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