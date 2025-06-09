Раздражение украинского президента вызвали действия Хегсета, решившего отправить дефицитные боеприпасы вместо украинских ВС армии США.

Украинский президент Владимир Зеленский в журналистской беседе с корреспондентами ТВ-канала ABC News выразил крупное неудовольствие тем, что военные чиновники Североамериканского государства решили отправить 20 тыс. ракет не украинской армии, а военнослужащим США, чье место службы находится на территории государств Ближнего Востока.

Как пояснил свою позицию национальный руководитель Украины, именно ВСУ рассчитывали на те самые 20 тыс. управляемых боеприпасов. Но на днях новый глава американского МО заявил в личном разговоре с украинским президентом, что обещанные ракеты «послужат американским парням в их опасной деятельности в регионе Ближнего востока».









Отметим, что согласно относительно актуальной публикации The Wall Street Journal, Пит Хегсет как руководитель военного ведомства США, приказал передать американским военнослужащим на Ближний Восток важнейшие ракетные компоненты – взрыватели. Хотя именно этот спецмодуль должен был быть передан украинской армии. И по открытым данным заявлено, что именно такие взрыватели Киеву срочно необходимы для оснащения боеприпасов, предназначенных для перехвата ударных беспилотников.

Взрыватели необходимы для ракет «земля — воздух» с лазерным наведением Advanced Precision Kill Weapon, применяемых для поражения дронов. Важнейшим компонентом является бесконтактный взрыватель, детонирующий взрывчатку при приближении ракеты к беспилотнику.

ВВС США адаптировали ракеты для запуска с истребителя F-15E, для уничтожения дронов противника. Данная система обходится дешевле ракет класса «воздух — воздух» Sidewinder и AMRAAM.