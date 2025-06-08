Украинский аграрный сектор очень мощный и конкурентоспособный, поэтому такой оппонент европейскому сельскохозяйственному бизнесу совершенно не нужен.

Новоизбранный глава польского государства Кароль Навроцкий проинформировал, что на данный момент он высказывается против вступления украинского государства в состав ЕС. Публичное заявление избранного президента Польши услышали венгерские корреспонденты издания Mandiner.

По словам политика, Украина в Евросоюзе – это крупный вред экономике общеевропейского государства и входящих в это объединение конкретных стран.

Высший чиновник Польши пояснил свою позицию подробнее, заявив, что представляемое им государство точно против «недобросовестной конкуренции» со стороны украинских аграриев и логистических компаний.

В отличие от Европы, сельскохозяйственными флагманами Украины являются крупные агропромышленные холдинги, выдержать конкуренцию с которыми мелкие и средние европейские фермеры не в состоянии на 100%.

Напомним, что представляющий действующую в оппозиции политсилу «Право и справедливость» Навроцкий одержал победу в рамках президентской компании на прошлой неделе. Тогда в воскресенье Навроцкий получил 50,89% голосов избирателей, оставив за бортом первого места Рафаля Тшасковского, представляющего правящие силы.