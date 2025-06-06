А мог Маск и разорвать действующие контракты по Starlink с Украиной, так как за все платит американское государство.

Американский предприниматель Илон Маск публикацией в собственной соцсети X заявил, что его космическая корпорация Space X передумала выводить из режима эксплуатации корабль Dragon.

Напомним предысторию свежих событий. Вчера после заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что все субсидии для Space X теперь недействительны, бизнесмен-миллиардер решил оперативно запретить эксплуатацию космолёта Dragon.

После один из сетевых комментаторов попросил Маска «не торопиться», заявив, что 47-й глава Соединенных Штатов и бывший управляющий DOGE «выше этого». Маск в ответ высказался, что этот совет достойный. После руководитель Space X уведомил, что Dragon продолжит полёты.

Вчера вечером 79-летний американский политик объявил, что Маск вызвал у него разочарование. Трамп поделился, что его деятельность была полезна миллиардеру. О том, что у американского президента испортились отношения с Маском, сам Трамп заявил в рамках разговора с новым канцлером Германии Мерцем.

Дальше обстановку снова накалил Маск, заявивший, что Трампа должен ожидать импичмент, а его место занять вице-президент Джей Ди Вэнс.

Напоследок Маск заявил, что ноябрьские выборы Трамп выиграл при его помощи.