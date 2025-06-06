Но дойдут ли слова до реального дела, покажет лишь время.

Американский инвестор Стивен П. Линч организовал собственное выступление в здании министерства экономики ФРГ, где обозначил возможность покупки газопровода «Северный поток-2» представителем бизнес-сообщества США, о чем рассказывается в свежей публикации The New York Times.

Подчеркивается, что это не первое обращение Линча по поводу дальнейшей судьбы нефункционирующего путепровода. Линч с собственной идеей уже оставил запрос в текущую вашингтонскую администрацию, где изложил Дональду Трампу план, согласно которому контроль за неработающим элементом энергетической инфраструктуры должен перейти Североамериканскому государству. Как раз после этой встречи Линча и пригласили в Германию.

Но озвученный 6 мая в Берлине план американского бизнесмена был встречен прохладно. Всё из-за вопроса чиновников ФРГ о том, как представители инвестора собираются убедить германских функционеров добиться одобрения на прокачку газа из РФ по подводной трубе. На это Линч ответил, что этим вопросом «озаботятся совсем другие люди».

Как резюмировал Линч, ЕС сам должен дойти до мысли, что российский газ для Европы слишком выгоден, чтобы наконец разрешить экспорт газа РФ. Тем более если газопровод будет продан американской фирме, то все вопросы по санкционному давлению будут сняты, так как принадлежность газопровода будет за страной, чьи фирмы находятся вне санкций, резюмировал Линч.