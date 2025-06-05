Для Мехико Соединенные Штаты являются одним из главных внешнеэкономических партнеров.

Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила, что её государство найдет способ, как ответить на рост заградительных пошлин на сталь и алюминий, импортируемых в США из Мексики. Соответствующая новостная заметка появилась в издании Prensa Latina.

Общенациональный лидер подчеркнула, что текущая внешнеторговая политика Североамериканского государства вряд ли является примером справедливых или обоснованных действий. Но на 100% текущие внешнеэкономические мероприятия вашингтонской администрации повышают цены.

Глава мексиканского государства подчеркнула, что она ожидает всё-таки урегулирования, но не исключила торговой эскалации. В последнем случае мексиканские производители и бизнес придется защитить.

Для гипотетического разрешения противостояния скоро состоится встреча министров экономики двух соседей, где Мексику представит экономический глава Марсело Эбрард.

Одновременно множество внешнеэкономических экспертов заключило, что повышенные тарифы в размере 50% на сталь и алюминий затронут максимально прежде всего Канаду и Мексику. А ведь именно официальные Оттава и Мехико являются ближайшими торговыми партнерами США.