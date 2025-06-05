Для текущей вашингтонской администрации проблемы Европы отошли на третий план.

Чиновники Соединенных Штатов отказались обеспечивать «коалиции желающих» противовоздушное прикрытие в случае размещения европейских военных на территории Украины. Такая новостная статья появилась после беседы журналистов ИА Bloomberg с несколькими европейскими сотрудниками ряда европейских государств.

И хотя прямо представители США не отказали европейским чиновникам, последние из разговора сразу поняли, что их прикрытие противовоздушными средствами со стороны военных Североамериканского государства неосуществимо по прямому желанию Вашингтона.

Одновременно в Париже и Лондоне уверены, что именно противовоздушное прикрытие так нужно иностранным наземным силам для «сдерживания России».

Ещё в Великобритании и Франции питают надежду, что текущая вашингтонская администрация хотя бы не прекратит обмениваться со своими коллегами разведывательными сведениями.

Узнали в Bloomberg и о том, что в Париже и Лондоне уже готовы планы, согласно содержанию которых уже известно, где будут находиться на землях Украины военные двух государств.

Напомним, что бесперспективность размещения собственных военнослужащих без поддержки США на Украине во Франции и Великобритании осознают на 100%.