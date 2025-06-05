Дональд Трамп, как руководитель Североамериканского государства, призвал отменить понятие «потолок госдолга Соединенных Штатов». Свой призыв американский президент разместил в соцсети Truth Social.
Как пояснил собственную позицию 47-й руководитель государства США, удаление лимита полностью уберет шансы на наступление «могущественного экономического коллапса».
В разъяснении собственной позиции глава Белого дома рассказал, что политики не должны решать судьбу потолка госдолга, так как последствия неправильных решений по теме вопроса могут погубить не только лишь Штаты, но и весь мир.
Отметим, что на январь 2025 года госдолг Североамериканского государства уже достиг планки в 36 трлн. долларов. Получается, что за 2024 год госдолг США стал больше на 7%. В сравнении весь госдолг российского государства почти в 8 раз меньше прироста американского госдолга в прошлом году. Тогда отрицательный прирост достиг значений в 2,4 трлн. долларов.
Согласно прогнозам экономических экспертов, в августе следующего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом. Это произойдёт в том случае, если Республиканская и Демократическая партии не смогут достичь согласия по вопросу повышения потолка внешнего государственного долга.