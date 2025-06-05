Именно таким незамысловатым образом, но весьма действенным, американский президент решил избавиться хотя бы частично от дамоклова меча гипотетического банкротства Североамериканского государства.

Дональд Трамп, как руководитель Североамериканского государства, призвал отменить понятие «потолок госдолга Соединенных Штатов». Свой призыв американский президент разместил в соцсети Truth Social.

Как пояснил собственную позицию 47-й руководитель государства США, удаление лимита полностью уберет шансы на наступление «могущественного экономического коллапса».

В разъяснении собственной позиции глава Белого дома рассказал, что политики не должны решать судьбу потолка госдолга, так как последствия неправильных решений по теме вопроса могут погубить не только лишь Штаты, но и весь мир.

Отметим, что на январь 2025 года госдолг Североамериканского государства уже достиг планки в 36 трлн. долларов. Получается, что за 2024 год госдолг США стал больше на 7%. В сравнении весь госдолг российского государства почти в 8 раз меньше прироста американского госдолга в прошлом году. Тогда отрицательный прирост достиг значений в 2,4 трлн. долларов.

Согласно прогнозам экономических экспертов, в августе следующего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом. Это произойдёт в том случае, если Республиканская и Демократическая партии не смогут достичь согласия по вопросу повышения потолка внешнего государственного долга.