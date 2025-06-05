Минимальная "пенсия по старости" в России составляет чуть больше 8 тыс. рублей.

Жители России, достигшие в июне возраста в 80 лет, со следующего месяца получат удвоенную выплату к пенсии. О такой приятной июльской новости для новоиспеченных 80-летних заявил сотрудник Финансового университета Игорь Балынин в беседе с журналистами «Прайма».

Доцент рассказал, что фиксированная выплата на 2025 год равна 8907 рублей. Следовательно, с удвоением коэффициента для 80-летних такая выплата будет уже 17915 рублей. В дополнение пенсионеры будут получать добавку за уход размером в 1314 рублей.

Поэтому выплата будет составлять в общей сумме от 19129 рублей.

Прокомментировал Балынин и то, что по наступлению 80 лет перерасчёт для получения «повышенных» пенсионных выплат произойдет в автоматическом режиме, так как специалисты, работающие в Социальном фонде РФ, располагают всеми необходимыми сведениями для начисления таких выплат.

И, как резюмировал аналитик, двойная выплата и надбавка за уход теперь будут выплачиваться регулярно – 12 месяцев в году.

Отметим, что минимальная пенсия «по старости», называемая социальной, в РФ составляет порядка 8 тыс. рублей.