Маск выступил с критикой в адрес документа, аргументируя свою позицию тем, что его реализация приведёт к увеличению государственных расходов и дефициту бюджета.

Дональда Трампа стало всё больше раздражать сегодняшнее поведение Илона Маска, отпускающего регулярно порцию критики в адрес законопроекта американского президента о бюджете Североамериканского государства. Соответствующую публикацию разместило издание The Wall Street Journal, ссылающееся на собственные источники.

Так, по данным журналистов, Трамп и его ближайшая команда были невероятно удивлены негативными комментариями Маска в адрес утвержденного Трампом закона, когда Маск буквально назвал документ «отвратительным». Не понимает глава Белого дома Маска и после того, как самый богатый человек мира на протяжении 4 месяцев очень близко сотрудничал с Овальным кабинетом, но по итогу такого взаимодействия руководитель Tesla и Space X стал противником команды Трампа и его текущей политики, на условиях анонимности рассказал чиновник президентской команды.

Маска же разозлило свежее решение Трампа, в котором был отозван Джаред Айзекман с поста главы НАСА. После такого действия 47-го президента США Маск ещё больше стал раздражаться на налоговый законопроект.

Как прокомментировал в личной беседе со своими сторонниками сам миллиардер, он потратил больше сотни миллионов долларов, чтобы сделать во второй раз Трампа президентом, но вместо этого 79-летний политик, пришедший к власти, отказался утверждать кандидата Маска на должность директора аэрокосмического агентства.

В публикации указано, что Маску новый законопроект не понравился тем, что вероятность государственного дефицита резко возрастёт сразу после того, как по новому закону увеличатся расходы. Призвал глава DOGE и своих подписчиков в соцсети дозвониться до депутатов американского парламента и попросить последних отказаться от положительного голосования в рамках процедуры утверждения документа.