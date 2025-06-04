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Madarator
AP: Глава Пентагона впервые пропустит встречу по Украине на Рамштайне
Не будет присутствовать Пит Хегсет и в рамках видеосвязи. Всем своим видом Вашингтон показывает, как ему "интересны" европейские дела.

  Руководитель Пентагона Пит Хегсет, ставший главой американского оборонного ведомства после победы Трампа в ходе ноябрьских президентских выборов 2024 года, отказался от личного посещения встречи на военной базе «Рамштайн» по вопросу Украины. Аналогично Хегсет будет отсутствовать и на конференции по видеосвязи.

   Об этом рассказывается в новостной публикации ИА Associated Press. Сама встреча в Германии пройдет 4 июня.

   Так высокопоставленный военный функционер, прилетевший в минувшее воскресенье со встречи по национальной безопасности, прошедшей в Сингапуре, посетит Брюссель сегодня. Произойдет это после окончания встречи Контактной группы по защите Украины.



   Дополнительные сведения представил и анонимный американский источник, заявивший, что Хегсет не появится и в рамках видеоконференции «Рамштайна».

   Подчеркнем, что прошлая встреча на военной базе немецкой авиации «Рамштайн» тоже вышла особенной: Хегсет публично отрекся от главенствующей роли Соединенных Штатов на заседании, а само собрание проводили военные чиновники Великобритании.

   Но совсем новый Рамштайн не останется без генералов армии США: мероприятие посетит руководитель Европейского командования Североамериканского государства Кристофер Каволи. 

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#сша и украина #рамштайн
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