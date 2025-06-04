Не будет присутствовать Пит Хегсет и в рамках видеосвязи. Всем своим видом Вашингтон показывает, как ему "интересны" европейские дела.

Руководитель Пентагона Пит Хегсет, ставший главой американского оборонного ведомства после победы Трампа в ходе ноябрьских президентских выборов 2024 года, отказался от личного посещения встречи на военной базе «Рамштайн» по вопросу Украины. Аналогично Хегсет будет отсутствовать и на конференции по видеосвязи.

Об этом рассказывается в новостной публикации ИА Associated Press. Сама встреча в Германии пройдет 4 июня.

Так высокопоставленный военный функционер, прилетевший в минувшее воскресенье со встречи по национальной безопасности, прошедшей в Сингапуре, посетит Брюссель сегодня. Произойдет это после окончания встречи Контактной группы по защите Украины.









Дополнительные сведения представил и анонимный американский источник, заявивший, что Хегсет не появится и в рамках видеоконференции «Рамштайна».

Подчеркнем, что прошлая встреча на военной базе немецкой авиации «Рамштайн» тоже вышла особенной: Хегсет публично отрекся от главенствующей роли Соединенных Штатов на заседании, а само собрание проводили военные чиновники Великобритании.

Но совсем новый Рамштайн не останется без генералов армии США: мероприятие посетит руководитель Европейского командования Североамериканского государства Кристофер Каволи.