Что очень интересно, ипотека в новостройке выгодней, чем "кредитное жилье" в новом доме.

В «РБК Недвижимости» рассчитали, сколько будет стоить цена одного классического метра «усредненной» квартиры с учетом ипотечных платежей. Как оказалось, такой один квадратный метр будет дороже в 6 раз. И если бы человек, решивший улучшить жилищные условия не при помощи кредита, а при помощи прямой покупки, сделал бы так, то за эти деньги он бы приобрел «элитные метры» или квартиру в ЦАО в 4 раза большую, чем сегодняшние «ипотечные метры».

О том, что запредельно высокие ставки по банковской ипотеке диктуют правила игры, согласно которым актуальное «кредитное жилье» невероятно дорогое, рассказали журналисты «РБК Недвижимость».

Так, с привлечением экспертов АН «Этажи» российские репортёры выяснили, что цена квадратного метра в Москве после всех ипотечных выплат практически равна 2 млн рублей. Это настолько дорого даже для Москвы, жилье в которой исторически не самое доступное по меркам РФ.

Что очень интересно, вторичное жилье дороже новостройки, если речь идёт о рыночной ипотеке. Так, в первом случае один квадратный метр будет стоить около 2 млн. рублей против 1,8 млн. в новом доме.

Без ипотеки при обычной рыночной цене за «квадрат на вторичке» цена будет примерно 345 тыс.

И, как мы выяснили выше, в столичной новостройке цена одного «квадрата» по коммерческой ипотеке будет составлять около 1,8 млн. рублей в среднем. Хотя на июнь 2025 года «средний» квадратный метр при прямой покупке стоит 313 тыс. рублей.

В режиме покупки «семейная ипотека» в новостройке цена одного квадрата составит порядка 557 тыс. рублей в своем максимальном размере.