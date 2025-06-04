Индия увеличила импорт нефтепродуктов из России до рекордной суммы в 810 миллионов долларов.

В минувшем марте индийские коммерческие компании довели импорт нефтепродуктов из РФ до рекордных показателей в 810 млн. долларов, выяснили журналисты РИА Новости, изучив статистические данные таможни индийского государства.

Как напомнили отечественные репортёры, Москва для Индии является поставщиком нефтепродуктов достаточно продолжительный временной срок. И за март объем таких поставок подскочил почти что до 3-кратных размеров в годовом исчислении, продемонстрировав цифры в 1,6 млн. тонн. Сами поставки аналогично подросли в цене, достигнув значения в 810 млн. долларов.

Такие показатели являются максимальными за весь временной период обоюдной торговли. Ранее примерно такие значения были в октябре 2023 года, когда индийские фирмы купили 1,4 млн. тонн нефтяной продукции за 711 млн. долларов.

Получается, что актуальные показатели на 10% превысили прошлогодние показатели по части объема и на 25% по части стоимости.

Отметим, что вторым крупным продавцом для Индии собственных нефтяных продуктов стал Ирак. Правда, лишь в относительном исчислении побив российские цифры: стоимость экспорта выросла почти что в 8 раз, достигнув 260 млн. долларов.

На третьем месте поставщиков нефтепродуктов в Индию находится Южная Корея, чьи компании экспортировали на 128 млн. долларов.