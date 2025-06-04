В период геополитической турбулентности политика часто уступает место экономике.

Ярые внешнеполитические оппоненты Москвы оказались в реальности противниками слишком жестких энергетических мер руководства Евросоюза, направленных на введение полной блокировки на ввоз трубопроводного и СПГ газа из РФ к окончанию 2027 года. Соответствующая публикация появилась из-под пера журналистов Politico.

Так, в разговоре французские и бельгийские чиновники рассказали, что их правительства пока что не могут отказаться от российского энергетического импорта: Париж и Брюссель должны просмотреть все варианты относительно «экономических и юридических последствий такого запрета». Одновременно за более жесткие меры высказались правительства Испании и Нидерландов.

Напомнили в Politico и основной принцип принятия решений в ЕС – он должен быть единогласным. Не стоит забывать, что Венгрия и Словакия с высокой вероятностью выскажутся против введения запрета, желая и дальше получать энергоносители Москвы. Тем более стоит держать в уме, что часть европейских политиков и промышленников по-прежнему поддерживают идею налаживания связей РФ – с целью скорейшего возобновления российских энергетических поставок. Тем более дорогое электричество и множественные проблемы в экономиках европейских государств заставляют поддерживать такую идею.

Напомним предысторию. Несколько ранее Еврокомиссия решила отказаться от газа РФ. Пока что в виде теоретического плана и дорожной карты. Предлагалось полностью запретить поставки отечественных энергоносителей. Причем СПГ и обычный трубопроводный газ должны были быть заблокированы в качестве поставок до окончания 2027 года. Но для введения таких мер нужно одобрение всех участников совета Евросоюза.