Из-за отсутствия таковой платформы ранее в системе вооруженных сил Украины последняя периодически атаковала собственные боевые самолёты при помощи западного вооружения.

Украинской армии разрешили подключиться к военной цифровой платформе под наименованием Command and Control Center System Interface. Таковую применяют существенное количество участников западного военно-политического блока. Известно, что решение направлено для улучшения коммуникации украинских истребителей F-16 и Mirage 2000, как и расчётов противовоздушного комплекса MIM-104 Patriot, с членами НАТО, о чем собственных подписчиков информирует Military Watch Magazine.

В сетевом издании напомнили, что благодаря действию такой платформы резко возрастает ситуационная осведомленность военных в рамках тактического и стратегического контура, позволяя эффективно координировать ВС различных государств, подключенных в единую сеть.

Как пояснила замминистра обороны Украины Катерина Черногоренко в последний день мая, новая система функционирует через блок отправки данных Link 16, используемый в военном альянсе. По словам высокопоставленной чиновницы, CaCCSI можно считать тем самым военным Wi-Fi.

Прокомментировали осведомленные журналисты американского издания и ту информацию, в которой указывалось, что украинские истребители остались без Link 16: ведь при использовании через этот блок каналов данных, последние могли оказаться в уязвимом положении – так как нет лучшего подарка для российских военных специалистов по кибербезопасности, которые при первой же возможности взломали бы вожделенную систему обмена сведениями.

Подытожили же репортёры зарубежного онлайн-журнала тем, что без Link 16 комплекс CaCCSI практически бесполезен в своем функциональном назначении.