Для поддержания интриги о точных сроках старта продаж модели производитель умолчал.

Китайская автомобильная компания Geely разместила снимки своего новейшего авто Galaxy A7, выполненного в корпусе седан и оснащенного довольно модной на май 2025 года гибридной силовой установкой. Как пояснили в компании, новое авто может похвастаться невероятной бережливостью по части расхода топлива, тратя бензин в режиме 2 литра на сто километров, если режим расхода выбран комбинированный. Согласно сведениям от инженеров фирмы, машина обладает впечатлительной автономностью в 2100 километров, если таковой считать попеременную работу ДВС и электромотора.

Сама машина кажется большой для седана, имея максимальную длину кузова почти 5 метров. Приятно радует и колёсная база легкового автомобиля в 2845 мм. Визуально габариты новинки вполне совпадают с тойотовской Camry, имеющей почти что такую же длину и базу в 4915 мм и 2825 мм соответственно.

Но что наиболее занимательно, пресс-служба Джили умолчала о гибридном двигателе. Если заглянуть в статистическую базу Минпрома КНР, то у A7 EM-i за основу взят 1,5-литровый ДВС, к которому в дополнение идёт электродвигатель. Примерная конфигурация и у более старшей линейки – «Galaxy A8», гибридная силовая установка которой совокупно развивает достойные 350 л.с. С таким мотором А8 может проехать на электроустановке порядка 130 км.

Цена Geely Galaxy A7 EM-i на китайских автомобильных рынках составит 100 тыс. юаней – примерно столько стоит лишь гоночный пакет обновлений для ультимативной Xiaomi SU7 UltraTrack Edition 2025, объявленный сегодня. Отметим, что противопоставляемая Galaxy A7 Toyota Camry в Китае продаётся от 172 тыс. юаней.