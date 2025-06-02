Насаждаемая сверху политика «любви» к зеленым технологиям в автомобилестроении ожидаемо отвернула от себя простых людей, заставив приобщиться к гигантским убыткам большинство именитых автопроизводителей ЕС.

Создав тренд на зеленую повестку в обществе, в частности, переведя на неё же и личный автотранспорт, высшие европейские политики столкнулись с тем, что вместо отказа от обычных бензиновых и дизельных моторов в пользу более экологичных электродвигателей, простые европейцы стали возвращаться обратно. Это заметили в отечественном автомобильном издании «Автовзгляд», выпустившем новостную заметку о спаде интереса, в том числе покупательского, в странах ЕС к электрокарам.

Как пояснили аналитики портала, мало сказать «возлюбите машины экологически более безопасные, чем классические авто с ДВС», надо слова подкреплять реальными действиями. Под реальными подразумевая государственное субсидирование выпуска и покупки «зеленых автомобилей». Дополнительно усугубила ситуацию и обстановка на внутреннем рынке электроэнергии, когда последняя стала стоить непозволительно высоко. Разумеется, всё сказанное верно не только для богатой и развитой Европы, но и для североамериканского континента, как и для развивающихся государств.

Ещё больше смутила экспертов и странная позиция официального Брюсселя, который приступил к скорому закрытию электростанций, дабы как можно скорей запустить масштабный процесс по переходу на альтернативные источники энергогенерации. Но это на 100% противоречивый процесс. И что по итогу? А по итогу получилось так, что германская ассоциация электроавтомобилей обанкротилась.

И как резюмировали отечественные автожурналисты, мы стали невольными свидетелями масштабнейшей автомобильной аферы, где вера в экологичность и экономию превратилась в голый фарс, превратив приверженцев такой веры в неудачников. Таковыми оказались именитые автоконцерны, которые с большой помпой отказались от производства двигателей внутреннего сгорания, продемонстрировав показное желание производить аккумуляторы.

Из-за всей этой ситуации часть автопроизводителей в 2025 году решила перейти на компромиссные меры, заявив о желании выпускать вместо чистых электромобилей гибридные, где есть и ДВС, и электромоторы. А всё потому, что электрокары проиграли конкуренцию по причине своей малой популярности у населения.

Последнее утверждение верно и для россиян, хотя в РФ в большинстве регионов электроэнергия относительно доступна и дешева, но простой люд не спешит скупать электромобили, продемонстрировав падение спроса на авто с электромоторами в минувшем апреле на заметные 60%.