От стандартной версии обновленное авто отличается скоростным спецпакетом.

Автомобиль с электромотором китайского бренда Xiaomi SU7 Ultra получил «заряженный» трек-пакет ценой 1 млн. рублей. Обновленная легковушка обозначается в официальном пресс-релизе как SU7 Ultra Track Edition. Само же название как бы говорит само за себя по поводу приобретенных скоростных возможностей. В отличие от базовой версии, серьёзным образом модернизированы модули шасси, как и сама машина удостоилась более совершенных аэродинамических компонентов. Такой комплект поставки стоит 100 тыс. юаней, что по актуальному курсу составляет 1,1 млн. в отечественной национальной валюте.

По данным специализированного сетевого ресурса CarNewsChina, легковое колёсное средство участвовало во множественных испытательных заездах по знаменитому гоночному шоссе Нюрбургринг в ФРГ, как и осуществляло проверочные заезды на специальных гоночных трассах в КНР. Инженеры компании оборудовали спортивный седан продвинутой подвеской Bilstein EVO R, оснастили 21-дюймовыми дисками, изготовленными методом ковки, и добавили в комплект поставки шины Pirelli P Zero Trofeo RS.

Визуально отличить обновленное авто можно от стартовой модели по углепластиковым компонентам кузова, способствующим более оптимальному прохождению воздушного потока по корпусу модели. Установили специалисты китайской фирмы на машину и вентилируемый капот. О том, что перед нами именно заряженная версия, внутри говорят предустановленные гоночные сидения и отсутствие заднего ряда кресел, вместо которых присутствует каркас безопасности.

Заявляется, что максимальная мощность этого скоростного автомобиля составляет 1548 лошадиных сил, что обеспечивается работой трёх электродвигателей.

Отметим, что цены на московскую SU7 4WD ULTRA начинаются от 9,2 млн. рублей.